Шойгу прокомментировал ажиотаж зарубежных СМИ вокруг "Запада-2017"

Вертолеты Ка-52 ВКС России во время учений вооруженных сил России и Белоруссии Запад-2017. Архивное фото

Вертолеты Ка-52 ВКС России во время учений вооруженных сил России и Белоруссии Запад-2017. Архивное фото

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Западные СМИ создали ажиотаж вокруг учения "Запад-2017", чтобы прикрыть возросшую активность НАТО у границ России и Белоруссии, считает министр обороны Сергей Шойгу.

"Например, на восточном фланге альянс повышает интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки, включая отработку вопросов применения ядерного оружия", — сказал министр на совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии.

По его словам, несмотря на "плановый характер и оборонительный замысел" "Запада-2017", со стороны некоторых партнеров постоянно звучали обвинения.

Шойгу добавил, что НАТО наращивает военное присутствие рядом с российскими границами. "Размещаются дополнительные воинские контингенты, сосредотачиваются наступательные вооружения. На регулярной основе проводятся масштабные военные учения. Совершенствуется инфраструктура морских портов, аэродромов и других военных объектов" — отметил министр.

Он подчеркнул, что эти действия подрывают стабильность и вынуждают принимать ответные оборонительные меры.

"Мы не желаем втягиваться в военную конфронтацию с Западом и готовы вести конструктивный диалог по всему комплексу проблем безопасности, в первую очередь касающихся борьбы с мировым терроризмом", — заключил Шойгу.

Учения "Запад-2017" прошли в Белоруссии и России с 14 по 20 сентября. За ними наблюдали 95 представителей из 50 стран. В маневрах участвовали 12,7 тысячи военнослужащих, до 680 единиц военной техники, около 70 самолетов и вертолетов, 10 кораблей.

Министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что опасения западных СМИ об агрессивном характере учений не оправдались, маневры носили исключительно оборонительный характер.