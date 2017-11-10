Шойгу прокомментировал ажиотаж зарубежных СМИ вокруг "Запада-2017"

15:0510.11.2017
(обновлено: 15:39 10.11.2017)
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Западные СМИ создали ажиотаж вокруг учения "Запад-2017", чтобы прикрыть возросшую активность НАТО у границ России и Белоруссии, считает министр обороны Сергей Шойгу.
"Например, на восточном фланге альянс повышает интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки, включая отработку вопросов применения ядерного оружия", — сказал министр на совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии.
По его словам, несмотря на "плановый характер и оборонительный замысел" "Запада-2017", со стороны некоторых партнеров постоянно звучали обвинения.
Шойгу добавил, что НАТО наращивает военное присутствие рядом с российскими границами. "Размещаются дополнительные воинские контингенты, сосредотачиваются наступательные вооружения. На регулярной основе проводятся масштабные военные учения. Совершенствуется инфраструктура морских портов, аэродромов и других военных объектов" — отметил министр.
Он подчеркнул, что эти действия подрывают стабильность и вынуждают принимать ответные оборонительные меры.
"Мы не желаем втягиваться в военную конфронтацию с Западом и готовы вести конструктивный диалог по всему комплексу проблем безопасности, в первую очередь касающихся борьбы с мировым терроризмом", — заключил Шойгу.
Учения "Запад-2017" прошли в Белоруссии и России с 14 по 20 сентября. За ними наблюдали 95 представителей из 50 стран. В маневрах участвовали 12,7 тысячи военнослужащих, до 680 единиц военной техники, около 70 самолетов и вертолетов, 10 кораблей.
Министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что опасения западных СМИ об агрессивном характере учений не оправдались, маневры носили исключительно оборонительный характер.
В российско-белорусских учения "Запад-2017" задействованы больше 12 тысяч военных, сотни единиц наземной техники и десятки - авиации.
В России учения проходят на полигонах Лужский и Струги Красные в Ленинградской и Псковской областях, а также на полигоне Правдинский в Калининградской области.
Практические действия учений в Белоруссии будут отрабатываться на шести полигонах: Лепельском, Борисовском, Лосвидо, Осиповичском, Ружанском, и Домановском, а также на одном участке местности вблизи населенного пункта Дретунь.
В понедельник, 18 сентября, президент России Владимир Путин посетил полигон Лужский и понаблюдал за ходом российско-белорусских учений.
Во время учений на Лужском полигоне для поражения воздушных целей применялись зенитно-пушечные ракетные комплексы "Тунгуска", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", зенитные ракетные комплексы "Стрела-1" и другие средства поражения.
По легенде учений, боевики из состава незаконных вооруженных формирований просочились через границу для проведения терактов и диверсий. Войскам была поставлена задача обезвредить противника, захватившего большое число легкомоторных самолетов и беспилотников.
Уничтожение противника на земле происходило при огневой поддержке артиллерии и бронетехники, в том числе танков Т-90 и боевой машины "Терминатор", — бомбовыми ударами фронтовых бомбардировщиков Су-24, истребителей-бомбардировщиков Су-34, неуправляемыми авиационными ракетами с ударных вертолетов Ми-24, Ми-28 и Ка-52.
На террористов был также выброшен тактический и оперативный десант. В результате скоординированной атаки с земли и воздуха бандиты были блокированы, а затем уничтожены.
В рамках российско-белорусских учений 20 российских кораблей успешно выполнили артиллерийские и ракетные стрельбы по мишеням на Балтике. Помимо артиллерийских стрельб, малые ракетные корабли и катера отработали выполнение электронных ракетных пусков по кораблям условного противника.
В рамках учений более тысячи артиллеристов и мотострелков 11-го армейского корпуса Балтийского флота отработали комплекс действий в наступлении. С воздуха сухопутную группировку прикрывали самолеты Су-24 и вертолеты Ми-24 морской авиации БФ.
На полигоне Борисовский в Болоруссии танкисты Западного военного округа остановили продвижение бронетехники условного противника залповым огнем из танковой засады.
Подразделения российского Балтийского флота на учениях "Запад" в Калининградской области отразили атаки условного противника на передовой и вовлекли его в огневой мешок. В ходе учений была проверена подготовка вооружения и боевой техники, организация выбора огневых позиций, оборудования окопов, маскировки огневых позиций артиллерийских и минометных расчетов.
Десантники ВДВ уничтожили около 40 беспилотных летательных аппаратов условного противника на учениях "Запад-2017".
Для уничтожения целей на Лужском полигоне использовались комплексы войсковой ПВО ЗРК "Стрела-10М", переносные ЗРК "Игла" и ЗУ-23, установленные на БТР-Д.
Корабельная ударная группа состоящая из корветов Балтийского флота "Сообразительный", "Бойкий", "Стойкий" и "Стерегущий" на учениях, проходивших на Балтике, уничтожила воздушные цели условного противника, роль которого выполняли фронтовые бомбардировщики Су-24 и противолодочные вертолеты Ка-27 морской авиации флота.