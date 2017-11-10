Американку приговорили к 10 годам тюрьмы за женитьбу на собственной матери

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Жительница Оклахомы приговорена к десяти годам тюрьмы за брак с собственной биологической матерью, сообщает местная газета Tulsa World.

Duncan woman sentenced for incest in marriage to biological mother https://t.co/bjPTowUPHW pic.twitter.com/4dGtapk2ol — Tulsa World (@tulsaworld) 9 ноября 2017 г.

Как отмечает издание, 26-летняя Мисти Спэнн получила максимально возможный срок, предусмотренный законами для обвиняемых в инцесте. Обвинения были выдвинуты и против ее матери, 44-летней Патришии Спэнн, однако женщина отказалась признавать вину. Ее дело суд рассмотрит в январе следующего года.

Мисти Спэнн росла с бабушкой, так как ее мать была лишена родительских прав, подчеркивает газета. В 2014 году женщины снова увиделись, а два года спустя поженились. Это был не первый подобный брак Спэнн-младшей: в 2008 году она вышла замуж за собственного сына, однако 15 месяцев спустя брак был аннулирован властями.