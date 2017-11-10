Генштаб Турции сообщил о ликвидации 69 членов РПК на севере Ирака

АНКАРА, 10 ноя — РИА Новости. В ходе воздушной операции, проведенной турецкими ВВС 3 ноября на севере Ирака, ликвидированы 69 членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), говорится в полученном РИА Новости в пятницу заявлении генштаба страны.

"В результате воздушной операции, проведенной 3 ноября в районах Кандиль, Зап и Асос на севере Ирака, ликвидированы 69 членов сепаратистской террористической организации (РПК), уничтожены также два склада с оружием и зенитная установка террористов", — говорится в сообщении турецкого военного ведомства.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли более 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК.