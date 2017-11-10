Архив ЦРУ: экс-агент КГБ Носенко не знал об Освальде до убийства Кеннеди

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Проверка на детекторе лжи бывшего агента КГБ Юрия Носенко показала, что он не слышал о главном подозреваемом по делу об убийстве президента США Джона Кеннеди — Ли Харви Освальде до даты убийства, свидетельствует документ ЦРУ.

Национальные архивы США в четверг опубликовали четвертую часть документов, связанных с убийством президента страны Джона Кеннеди. В рамках очередного выпуска опубликованы более 13 тысяч документов.

"Реакции (Носенко – ред.) на полиграф говорят о том, что они никогда не слышал об Освальде до убийства президента Кеннеди в ноябре 1963 года, что он не был активным участником дела, как заявлялось, и что вся его история об Освальде была подготовлена КГБ и передана нам по их указанию", — говорится в документе ЦРУ от 25 октября 1966 года.

Как сообщалось ранее, Носенко в документах опубликованного в США архива утверждал, что курировал дело Освальда, пока тот жил в СССР, и "мог бы остановить" убийцу Кеннеди. Во время командировки в Женеву в 1964 году Носенко попросил защиты у ЦРУ, с которым сотрудничал уже несколько лет, и бежал в США, где и умер в 2008 году в возрасте 80 лет.

Член Совета по внешней и оборонной политике РФ генерал-майор (ФСБ России) запаса Александр Михайло заявлял, что Носенко, перебежавший на Запад, набивал себе цену, утверждая, что мог предотвратить гибель Кеннеди через свое влияние Освальда.

Джон Фицджеральд Кеннеди был убит в Далласе (штат Техас) 22 ноября 1963 года. По официальной версии, убийцей-одиночкой был бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд. Двумя днями позже Освальд был застрелен в полицейском участке Далласа Джеком Руби в тот момент, когда его вывели для отправки в федеральную тюрьму.