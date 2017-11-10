МВФ предварительно одобрил очередной транш помощи Египту в размере $2 млрд

КАИР, 10 ноя — РИА Новости, Маргарита Кислова. Международный валютный фонд и правительство Египта на уровне экспертов предварительно договорились о выделении очередного транша помощи в размере 2 миллиардов долларов на проведение экономических преобразований, сообщает официальное информагентство МЕНА со ссылкой на заявление организации.

Сообщается, что эксперты МВФ накануне завершили очередную проверку состояния египетской экономики и хода экономических реформ и одобрили проходящие в Египте перемены.

МВФ одобрил финансовую помощь Египту в общем размере 12 миллиардов долларов на условии проведения экономических и финансовых реформ, которые должны сделать египетскую экономику более стабильной, конкурентоспособной, а также помочь создать новые рабочие места. К настоящему моменту Каир уже получил 4 миллиарда долларов международной помощи.

Египет уже около года реализует пакет экономических реформ, одобренных МВФ. С начала ноября прошлого года Центробанк Египта впервые за многие годы отпустил курс национальной валюты — египетского фунта — в свободное плавание, что привело к его обесцениванию в два раза.

В настоящее время доллар стоит 17,6 египетского фунта. До либерализации официальный курс доллара многие месяцы был зафиксирован на уровне 8,8 египетского фунта. Данный шаг правительства позволил покончить с "черным рынком" валюты.

В то же время, в Египте, который импортирует значительную часть продовольствия и промышленных товаров, наблюдается значительный рост цен. По данным властей, инфляция в августе 2017 года составила 33,2% в годовом выражении. В июле этот показатель составил 34,2%. Центральный банк Египта намерен снизить инфляцию до 13% к концу 2018 года.

Египет начал испытывать серьезные экономические трудности в начале 2011 года, после массовых народных волнений, которые привели к смене власти в стране.