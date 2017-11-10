В Раде рассказали об украинском варианте размещения миротворцев в Донбассе

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости. Есть несколько вариантов размещения миротворцев ООН на востоке Украины, заявила глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко.

"Относительно численности — это один из приблизительных расчетов, но там есть еще несколько других моделей, которые еще проговариваются", — сказала Гопко журналистам, ее выступление транслировал телеканал "112 Украина".

По ее словам, Киев предложил свою концепцию размещения миротворцев, которую поддержали международные партнеры.

"Мы предложили, чтобы сначала была оценочная миссия в Киеве и на востоке Украины, которая могла бы здесь сделать конкретные расчеты: сколько необходимо миротворцев, какой мандат и какое вооружение, потому что потом необходимо согласование украинской стороны", — сказала Гопко.

Депутат заявила, что задача властей сделать так, чтобы украинскую концепцию утвердили и поддержали. "До конца года, есть такая амбициозная цель", — добавила Гопко.

Она отметила, что процесс активизировался после встреч спецпредставителя США по Украине Курта Волкера с представителями "нормандской четверки".

Накануне газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники в Вашингтоне и ЕС сообщила, что США предложат разместить на востоке Украины двадцать тысяч международных миротворцев, американские представители намерены обсудить этот вариант с российским коллегами в ближайшее время.

Россия поддержала идею отправки вооруженного контингента ООН на Украину. Однако речь может идти только об охране сотрудников ОБСЕ, а "голубые каски" должны находиться исключительно на линии разграничения.