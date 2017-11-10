В Раде рассказали об украинском варианте размещения миротворцев в Донбассе

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости. Есть несколько вариантов размещения миротворцев ООН на востоке Украины, заявила глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко.
По ее словам, Киев предложил свою концепцию размещения миротворцев, которую поддержали международные партнеры.
"Мы предложили, чтобы сначала была оценочная миссия в Киеве и на востоке Украины, которая могла бы здесь сделать конкретные расчеты: сколько необходимо миротворцев, какой мандат и какое вооружение, потому что потом необходимо согласование украинской стороны", — сказала Гопко.
Депутат заявила, что задача властей сделать так, чтобы украинскую концепцию утвердили и поддержали. "До конца года, есть такая амбициозная цель", — добавила Гопко.
Накануне газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники в Вашингтоне и ЕС сообщила, что США предложат разместить на востоке Украины двадцать тысяч международных миротворцев, американские представители намерены обсудить этот вариант с российским коллегами в ближайшее время.
Россия поддержала идею отправки вооруженного контингента ООН на Украину. Однако речь может идти только об охране сотрудников ОБСЕ, а "голубые каски" должны находиться исключительно на линии разграничения.