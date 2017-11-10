Трамп не пришел на еще одно мероприятие лидеров стран АТЭС

ДАНАНГ (Вьетнам), 10 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не пришел на второе официальное мероприятие в рамках саммита АТЭС во Вьетнаме, передает корреспондент РИА Новости.

В Дананге сейчас проходят переговоры глав государств АТЭС с лидерами АСЕАН.

Ранее американский лидер пропустил встречу лидеров экономик объединения с членами делового консультативного совета. Вместо него там был торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

По-прежнему нет ясности, пройдут ли на полях саммита переговоры Трампа с Владимиром Путиным. Сегодня в Белом доме заявили, что встреча может не состояться из-за графика американского лидера. В Кремле, в свою очередь, подчеркнули, что от Соединенных Штатов поступают противоречивые сигналы, но работа над организацией беседы продолжается. Глава МИД Сергей Лавров посоветовал обращаться за разъяснениями к американской стороне.

Саммит АТЭС проходит во Вьетнаме 10-11 ноября. У Путина запланирован ряд двусторонних встреч, в том числе с японским премьером, лидерами Китая, Вьетнама, Филиппин.

Ранее Трамп назвал возможные переговоры с российским лидером важными. По его словам, Москва может помочь усилить давление на Пхеньян. Темами для обсуждения назывались также урегулирование на Украине, Сирия и борьба с терроризмом.

Последний раз лидеры общались на полях саммита G20 в Германии в июле. В Москве считают, что отношения России и США находятся на "беспрецедентно низком уровне".