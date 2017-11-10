В ООН призвали арабскую коалицию открыть доступ к портам в Йемене

ПАРИЖ, 10 ноя — РИА Новости. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев призывает арабскую коалицию разблокировать все воздушные и морские порты Йемена на фоне ухудшения гуманитарной ситуации в этой стране, заявил РИА Новости официальный представитель УВКБ Уильям Спиндлер.

"Мы присоединяемся к призывам всех остальных в ООН, которые требуют немедленно открыть доступ к морским и воздушным портам с целью восстановить доставку необходимой помощи", — сказал Спиндлер.

По его словам, в настоящее время в Йемене сложилась критическая ситуация, и она будет ухудшаться из-за введенной блокады. "Около 21 миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи. В том числе несколько миллионов уже столкнулись с голодом и выживают только за счет продовольственной помощи. Ситуация продолжает ухудшаться… Ситуация по-настоящему критическая. Мы уже видим, как люди умирают от голода в Йемене, а новые меры препятствуют доставке необходимых для спасения жизни товаров, таких как продовольствие, топливо, медикаменты", — пояснил он.

Официальный представитель УВКБ добавил, что в случае сохранения блокады жители Йемена останутся без товаров первой необходимости. "Доступ в Йемен был перекрыт – уже несколько дней туда не летали самолеты ООН, порты закрыты, сотрудники гуманитарных служб не могут попасть на территорию страны. Нарушение поставок продовольствия и медикаментов означает невозможность пополнить их запасы, и через несколько недель эти необходимые товары закончатся", — сказал Спиндлер.

Он также подчеркнул, что гуманитарная помощь не решит конфликт в регионе, и напомнил о необходимости налаживания политического диалога. "Сама по себе гуманитарная помощь не решит конфликт, это всего лишь способ спасти человеческие жизни и облегчить страдания народа… Единственный способ остановить страдания людей – это остановить конфликт. И для этого необходим политический диалог", — заключил Спиндлер.

Ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что из-за блокады Йемена в стране могли закрыться медицинские учреждения, есть информация о перебоях в работе водонапорных станций. В ООН также опасаются, что закрытие саудовской коалицией портов в Йемене может вновь привести к голоду в стране.

Командование арабской коалиции объявило в понедельник, что закрывает все воздушные и морские порты Йемена после пуска ракеты по Эр-Рияду. По мнению коалиции, действующий порядок пограничного контроля не может остановить поставку баллистических ракет хуситам. Ранее сообщалось, что 4 ноября йеменские повстанцы-хуситы запустили ракету дальностью полета 750 километров по цели в Саудовской Аравии. Силы саудовской ПВО сбили ракету, ее обломки упали в районе столичного аэропорта. Жертв и разрушений нет. Перебоев в работе аэропорта не было.

Лидеры йеменских повстанцев "Ансар Алла" взяли на себя ответственность за данную акцию, подчеркнув, что она стала ответом на недавние массированные бомбардировки арабской коалицией Саны и расположенной на севере Йемена провинции Саада. В свою очередь саудовские власти утверждают, что за запуском ракеты стоит Тегеран, по указке которого "Ансар Алла" якобы и осуществило ракетную атаку. Руководство Ирана такие обвинения категорически опровергает.

Соседний с Саудовской Аравией Йемен с 2014 года погружен во внутренний конфликт. В конфликте с одной стороны участвуют хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. С 2015 года арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией оказывает военную поддержку проправительственным силами. Считается, что хуситам, которые контролируют столицу Йемена и значительную территорию страны, негласную поддержку оказывает Иран.