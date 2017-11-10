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В ООН призвали арабскую коалицию открыть доступ к портам в Йемене

14:2810.11.2017
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© AP Photo / Hani MohammedАвиаудар арабской коалиции по заводу в столице Йемена Сане. Архивное фотоАвиаудар арабской коалиции по заводу в столице Йемена Сане. Архивное фото
© AP Photo / Hani Mohammed

ПАРИЖ, 10 ноя — РИА Новости. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев призывает арабскую коалицию разблокировать все воздушные и морские порты Йемена на фоне ухудшения гуманитарной ситуации в этой стране, заявил РИА Новости официальный представитель УВКБ Уильям Спиндлер.

Королевская башня в столица Саудовской Аравии Эр-Рияде. Архивное фото
CC BY-SA 4.0 / B.alotaby /
"Акт агрессии": Эр-Рияд обвинил Иран в пуске ракеты с территории Йемена

"Мы присоединяемся к призывам всех остальных в ООН, которые требуют немедленно открыть доступ к морским и воздушным портам с целью восстановить доставку необходимой помощи", — сказал Спиндлер.

По его словам, в настоящее время в Йемене сложилась критическая ситуация, и она будет ухудшаться из-за введенной блокады. "Около 21 миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи. В том числе несколько миллионов уже столкнулись с голодом и выживают только за счет продовольственной помощи. Ситуация продолжает ухудшаться… Ситуация по-настоящему критическая. Мы уже видим, как люди умирают от голода в Йемене, а новые меры препятствуют доставке необходимых для спасения жизни товаров, таких как продовольствие, топливо, медикаменты", — пояснил он.

Официальный представитель УВКБ добавил, что в случае сохранения блокады жители Йемена останутся без товаров первой необходимости. "Доступ в Йемен был перекрыт – уже несколько дней туда не летали самолеты ООН, порты закрыты, сотрудники гуманитарных служб не могут попасть на территорию страны. Нарушение поставок продовольствия и медикаментов означает невозможность пополнить их запасы, и через несколько недель эти необходимые товары закончатся", — сказал Спиндлер.

Разрушенное здание в Сане, Йемен. Архивное фото
© AP Photo / Hani Mohammed
Командование арабской коалиции закрывает все порты Йемена
Он также подчеркнул, что гуманитарная помощь не решит конфликт в регионе, и напомнил о необходимости налаживания политического диалога. "Сама по себе гуманитарная помощь не решит конфликт, это всего лишь способ спасти человеческие жизни и облегчить страдания народа… Единственный способ остановить страдания людей – это остановить конфликт. И для этого необходим политический диалог", — заключил Спиндлер.

Ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что из-за блокады Йемена в стране могли закрыться медицинские учреждения, есть информация о перебоях в работе водонапорных станций. В ООН также опасаются, что закрытие саудовской коалицией портов в Йемене может вновь привести к голоду в стране.

Командование арабской коалиции объявило в понедельник, что закрывает все воздушные и морские порты Йемена после пуска ракеты по Эр-Рияду. По мнению коалиции, действующий порядок пограничного контроля не может остановить поставку баллистических ракет хуситам. Ранее сообщалось, что 4 ноября йеменские повстанцы-хуситы запустили ракету дальностью полета 750 километров по цели в Саудовской Аравии. Силы саудовской ПВО сбили ракету, ее обломки упали в районе столичного аэропорта. Жертв и разрушений нет. Перебоев в работе аэропорта не было.

Город Аден, Йемен. Архивное фото
© Fotolia / robnaw
На юге Йемена произошли два теракта, есть погибшие
Лидеры йеменских повстанцев "Ансар Алла" взяли на себя ответственность за данную акцию, подчеркнув, что она стала ответом на недавние массированные бомбардировки арабской коалицией Саны и расположенной на севере Йемена провинции Саада. В свою очередь саудовские власти утверждают, что за запуском ракеты стоит Тегеран, по указке которого "Ансар Алла" якобы и осуществило ракетную атаку. Руководство Ирана такие обвинения категорически опровергает.

Соседний с Саудовской Аравией Йемен с 2014 года погружен во внутренний конфликт. В конфликте с одной стороны участвуют хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. С 2015 года арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией оказывает военную поддержку проправительственным силами. Считается, что хуситам, которые контролируют столицу Йемена и значительную территорию страны, негласную поддержку оказывает Иран.

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