Запасы лекарств в Йемене закончатся через месяц, заявили в ЮНИСЕФ

ЖЕНЕВА, 10 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Запасы медикаментов и топлива в Йемене могут закончиться в течение месяца, если международная коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, не снимет блокаду с Йемена, заявила на брифинге в Женеве представитель ЮНИСЕФ в Йемене Мериткселл Релано (Meritxell Relano).

"Если гуманитарная помощь не будет пропущена в порт Ходейды и аэропорт Саны, запасы топлива в стране закончатся к концу ноября, медикаментов – через месяц", — заявила она.

Командование арабской коалиции объявило в понедельник, что закрывает все наземные, воздушные и морские порты Йемена после пуска ракеты по Эр-Рияду. Коалиция объяснила, что считает действующий порядок пограничного контроля неспособным остановить поставку баллистических ракет хуситам. Ранее сообщалось, что 4 ноября йеменские повстанцы-хуситы запустили ракету дальностью полета 750 километров по цели в Саудовской Аравии. Силы саудовской ПВО сбили ракету, ее обломки упали в районе столичного аэропорта. Жертв и разрушений нет. Перебоев в работе аэропорта не было.

Лидеры йеменских повстанцев "Ансар Алла" взяли на себя ответственность за данную акцию, подчеркнув, что она стала ответом на недавние массированные бомбардировки возглавляемой Саудовской Аравией арабской коалицией Саны и расположенной на севере Йемена провинции Саада. В свою очередь саудовские власти утверждают, что за запуском ракеты стоит Тегеран, по указанию которого "Ансар Алла" якобы и осуществило ракетную атаку. Руководство Ирана такие обвинения категорически опровергает.

Гуманитарные организации ООН выразили крайнюю озабоченность блокадой Йемена, заявив о том, что она может привести к значительному ухудшению ситуации со здравоохранением и продовольствием в стране.

Соседний с Саудовской Аравией Йемен с 2014 года погружен во внутренний конфликт. В конфликте с одной стороны участвуют хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. С 2015 года арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией оказывает военную поддержку проправительственным силами. Считается, что хуситам, которые контролируют столицу Йемена и значительную территорию страны, негласную поддержку оказывает Иран.