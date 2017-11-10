Запасы лекарств в Йемене закончатся через месяц, заявили в ЮНИСЕФ

ЖЕНЕВА, 10 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Запасы медикаментов и топлива в Йемене могут закончиться в течение месяца, если международная коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, не снимет блокаду с Йемена, заявила на брифинге в Женеве представитель ЮНИСЕФ в Йемене Мериткселл Релано (Meritxell Relano).
"Если гуманитарная помощь не будет пропущена в порт Ходейды и аэропорт Саны, запасы топлива в стране закончатся к концу ноября, медикаментов – через месяц", — заявила она.
Командование арабской коалиции объявило в понедельник, что закрывает все наземные, воздушные и морские порты Йемена после пуска ракеты по Эр-Рияду. Коалиция объяснила, что считает действующий порядок пограничного контроля неспособным остановить поставку баллистических ракет хуситам. Ранее сообщалось, что 4 ноября йеменские повстанцы-хуситы запустили ракету дальностью полета 750 километров по цели в Саудовской Аравии. Силы саудовской ПВО сбили ракету, ее обломки упали в районе столичного аэропорта. Жертв и разрушений нет. Перебоев в работе аэропорта не было.
Соседний с Саудовской Аравией Йемен с 2014 года погружен во внутренний конфликт. В конфликте с одной стороны участвуют хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. С 2015 года арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией оказывает военную поддержку проправительственным силами. Считается, что хуситам, которые контролируют столицу Йемена и значительную территорию страны, негласную поддержку оказывает Иран.