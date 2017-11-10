КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости. Работа аэропорта в Одессе приостановлена из-за сообщения о минировании, правоохранители проводят эвакуацию людей, сообщила в пятницу пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Одесской области.

"Сегодня, в 12.00 (13.00 мск), в кабинет директора "Международного аэропорта "Одесса" позвонил неизвестный мужчина и сказал, что на стоянке возле аэропорта стоит автомобиль, в котором находится взрывчатое вещество", — говорится в сообщении полиции на Facebook.

На месте работают правоохранители, проводится эвакуация людей, работа аэропорта приостановлена.