Жители одного из районов Киева перекрыли дорогу, сообщили СМИ

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости. Жители одного из районов украинской столицы в пятницу перекрыли дорогу, требуя включить в их домах отопление, сообщается на сайте Телевизионной службы новостей (ТСН) украинского телеканала "1+1".

Отопительный сезон официально начался в Киеве 16 октября.

"Жители одного из районов столицы на Левом берегу вышли на протест, доведенные до отчаяния коммунальными проблемами… Люди перекрыли дорогу на Березняках и постоянно ходят по пешеходному переходу, требуя, чтобы им, наконец, включили отопление", — говорится в сообщении.

По данным СМИ, все они проживают в многоэтажных домах, проблема возникла из-за котельни, которую сначала ввели в эксплуатацию вместе с домами, потом ее несколько раз перепродавали, менялись владельцы и теперь неизвестно, кому этот объект принадлежит.

На месте работает полиция.

Ранее премьер Владимир Гройсман заявил, что Украина не испытывает проблем с подготовкой к новому отопительному сезону, на его проведение выделено 9 миллиардов гривен (352,9 миллиона долларов) — приблизительно на треть больше по сравнению с прошлым годом.

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