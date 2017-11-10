КАИР, 10 ноя — РИА Новости. Число погибших при нападении террористов на колонну большегрузных машин в центре Синайского полуострова в Египте возросло до десяти человек, сообщает новостной портал "Ватан" со ссылкой на источники в органах безопасности.
По новой информации, в результате этой атаки погибли всего восемь гражданских водителей и двое военнослужащих.
Нападение произошло накануне на трассе эль-Хосна-Багдад в центре Синайского полуострова. Террористы забаррикадировали автотрассу при помощи автомобильных покрышек и остановили пять большегрузных автомашин, которые перевозили бетон с военного завода. Водителей под угрозой оружия вывели на дорогу, а машины подожгли. Водители попытались помешать поджогу, в ответ террористы расстреляли их.
Египет уже более двух лет ведет антитеррористическую операцию на севере Синайского полуострова, где в труднодоступных районах обосновались экстремистские группировки. Несмотря на то что интенсивность действий боевиков за последние месяцы снизилась, периодически из этого региона поступают сообщения о новых атаках экстремистов. За это время в регионе от действий террористов погибли и пострадали сотни полицейских и военнослужащих.