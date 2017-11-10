В Египте число погибших при атаке на колонну грузовиков выросло до десяти

КАИР, 10 ноя — РИА Новости. Число погибших при нападении террористов на колонну большегрузных машин в центре Синайского полуострова в Египте возросло до десяти человек, сообщает новостной портал "Ватан" со ссылкой на источники в органах безопасности.

Ранее сообщалось, что террористы в центре Синайского полуострова организовали засаду на автомобильной трассе, задержали, а затем убили водителей пяти большегрузных машин.

По новой информации, в результате этой атаки погибли всего восемь гражданских водителей и двое военнослужащих.

Нападение произошло накануне на трассе эль-Хосна-Багдад в центре Синайского полуострова. Террористы забаррикадировали автотрассу при помощи автомобильных покрышек и остановили пять большегрузных автомашин, которые перевозили бетон с военного завода. Водителей под угрозой оружия вывели на дорогу, а машины подожгли. Водители попытались помешать поджогу, в ответ террористы расстреляли их.

Официальных комментариев пока не поступало.

Египет уже более двух лет ведет антитеррористическую операцию на севере Синайского полуострова, где в труднодоступных районах обосновались экстремистские группировки. Несмотря на то что интенсивность действий боевиков за последние месяцы снизилась, периодически из этого региона поступают сообщения о новых атаках экстремистов. За это время в регионе от действий террористов погибли и пострадали сотни полицейских и военнослужащих.