Израиль хочет забрать из украинской Умани останки основателя хасидизма

Паломник сидит на берегу реки в канун еврейского нового года на Украине. Архивное фото

Паломник сидит на берегу реки в канун еврейского нового года на Украине. Архивное фото

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 ноя – РИА Новости. Израильские дипломаты поставили перед властями Украины вопрос о переносе в еврейское государство останков основателя брацлавского хасидизма, рабби Нахмана, но диалог пока не дал результатов, рассказала РИА Новости Лена Бакман, официальный представитель замглавы МИД Ципи Хотовели.

Рабби Нахман, живший в XVIII-XIX веках, похоронен в украинской Умани, куда ежегодно совершают паломничество десятки тысячи религиозных евреев.

"К нам поступила соответствующая просьба от некоторых организаций, и мы подняли этот вопрос. Пока без результатов", — сказала собеседница агентства.

Паломники-хасиды ежегодно приезжают в Умань, чтобы отпраздновать иудейский Новый год (Рош-Ха-Шана) и помолиться на могиле Нахмана из Брацлава. В 2017 году празднование иудейского Нового года пришлось на середину сентября. По состоянию на утро 19 сентября в город Умань на празднование Рош-Ха-Шана прибыло более 21,6 тысячи паломников-хасидов из 12 стран мира.

При этом в декабре прошлого года могила рабби Нахмана подверглась осквернению: в синагогу, где она находится, ворвались неизвестные, разлив по помещению красную краску и разбросав куски свинины. Назвав инцидент примером "уродливого антисемитизма", израильские политики тогда призвали власти Украины найти виновных и обеспечить охрану объекта.