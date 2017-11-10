Израиль хочет забрать из украинской Умани останки основателя хасидизма

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 ноя – РИА Новости. Израильские дипломаты поставили перед властями Украины вопрос о переносе в еврейское государство останков основателя брацлавского хасидизма, рабби Нахмана, но диалог пока не дал результатов, рассказала РИА Новости Лена Бакман, официальный представитель замглавы МИД Ципи Хотовели.
"К нам поступила соответствующая просьба от некоторых организаций, и мы подняли этот вопрос. Пока без результатов", — сказала собеседница агентства.
Паломники-хасиды ежегодно приезжают в Умань, чтобы отпраздновать иудейский Новый год (Рош-Ха-Шана) и помолиться на могиле Нахмана из Брацлава. В 2017 году празднование иудейского Нового года пришлось на середину сентября. По состоянию на утро 19 сентября в город Умань на празднование Рош-Ха-Шана прибыло более 21,6 тысячи паломников-хасидов из 12 стран мира.
При этом в декабре прошлого года могила рабби Нахмана подверглась осквернению: в синагогу, где она находится, ворвались неизвестные, разлив по помещению красную краску и разбросав куски свинины. Назвав инцидент примером "уродливого антисемитизма", израильские политики тогда призвали власти Украины найти виновных и обеспечить охрану объекта.