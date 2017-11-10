RT запускает политическое ток-шоу с бывшим первым министром Шотландии

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Телеканал RT запускает новое политическое ток-шоу, ведущим которого станет бывший первый министр Шотландии Алекс Салмонд, сообщила пресс-служба телеканала.

Ведущий будет обсуждать с гостями актуальные события дня, шоу-бизнес, новости спорта, а также познакомит зрителей со своими политическими оппонентами и друзьями. Премьера "Шоу Алекса Салмонда" (The Alex Salmond Show) состоится 16 ноября на телеканале RT.

"На RT новая программа, ведущий – Алекс Салмонд, господа. Впервые в истории Великобритании бывший лидер правительства ведет ТВ-шоу", – сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

В свою очередь сам бывший первый министр Шотландии заявил, что "очень рад запуску программы "Шоу Алекса Салмонда" на международной платформе".

"После 30 лет в политике, на протяжении которых у меня брали интервью, я с нетерпением жду возможности попробовать себя в другой роли и посмотреть на вещи с другой стороны! Конечно, в программе мы будем основное внимание уделять политике, но мне интересно не кого-то подловить или уличить, а узнать больше о людях, которые занимают определенную должность. Я считаю, что зрителям интереснее непринужденный стиль общения, который позволит гостям изложить свою точку зрения. Можете рассчитывать, что среди моих собеседников будут многие из тех, с кем я подружился за свою политическую карьеру, а также немало моих оппонентов!" – заявил Салмонд, его слова приводит пресс-служба RT.

Алекс Салмонд – первый политик из Шотландской национальной партии, которого избрали премьер-министром Шотландии (2007-2014 гг.), входящей в состав Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Салмонд также избирался в парламенты Великобритании, Шотландии и Парламентскую Ассамблею Совета Европы. В 2014 году он возглавил резонансную кампанию в поддержку независимости Шотландии от Соединенного Королевства, за которую на референдуме проголосовали 45% избирателей.