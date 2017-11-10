В Белграде открыли парк имени ансамбля Александрова

БЕЛГРАД, 10 ноя — РИА Новости. Члены правительства Сербии приняли участие в открытии парка имени ансамбля Александрова в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости.
В мероприятии приняли участие министр культуры Сербии Владан Вукосавлевич, глава Минобороны Александр Вулин, министр без портфеля по инновациям Ненад Попович, посол РФ в Белграде Александр Чепурин, художественный руководитель ансамбля Геннадий Саченюк, многие другие официальные гости и простые граждане.
"Сегодня, принимая участие в этом историческом событии, мы с особыми чувствами выражаем благодарность и признательность правительству и народу Сербии", — заявил Саченюк. Он отметил, что Сербия оказала искреннюю поддержку и внимание в трудные для ансамбля минуты в декабре 2016 года.
В рамках церемонии была открыта памятная таблица с названием парка, рядом посажены три березы в честь дружбы народов России и Сербии. Также хор Александрова выступил с тремя композициями.
С инициативой назвать парк именем российского ансамбля выступил министр культуры Сербии Владан Вукосавлевич на следующий день после трагедии в декабре 2016 года.
В пятницу обновленный ансамбль Александрова выступит с концертом в белградском концертном зале "Сава-центр", в субботу — в городе Нови-Сад в спортивно-концертном комплексе СПЕНС. Всего в Сербии ансамбль до сих пор гостил 11 раз.