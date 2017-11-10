Русские, украинцы и болгары пожаловались на общие проблемы в Молдавии

КИШИНЕВ, 10 ноя – РИА Новости. В рамках парламентских слушаний представители этнокультурных организаций Молдовы подняли вопрос о дальнейшей судьбе школ с русским языком обучения и преподаванием украинского языка, сообщает Sputnik Молдова.

"В 90-е годы в Молдове действовали 73 школы с преподаванием украинского языка как предмета и курса "История, культура и традиции украинского народа". В них обучалось более девяти тысяч детей украинской национальности", — рассказал председатель украинской общины Николай Олейник.

По его словам, сейчас таких школ осталось чуть больше сорока, в них учатся около четырех тысяч детей, что в два с лишним раза меньше, чем двадцать лет назад.

Он напомнил о том, что во многих местных вузах закрылись кафедры, которые готовили педагогов, и где преподавался украинский язык.

В свою очередь, председатель болгарского общества "Возрождение" Иван Забунов заявил, что "языковая политика в отношении нацменьшинств провалилась полностью, и никто не знает, как это исправить".

"Нельзя считать национальные меньшинства "помехой" на пути прогресса и процветания титульной нации. Не надо обвинять их во всех бедах и несчастьях", — заявил Забунов.

Он отметил, что язык – единственная форма самоидентификации человека. По его мнению, Молдавии следует разработать гибкую систему отношений в обществе, чтобы титульная нация и нацменьшинства "представляли собой два центростремительных потока".

Председатель русской общины Людмила Лащенова подчеркнула, что "правители должны полюбить свой народ, чтобы в обществе была другая обстановка".

"Будем все делать для того, чтобы сохранять обучение на русском языке, чтобы не допускать сокращения школ", — сказала она.Директор еврейской общины Марина Шустер предложила обеспечить возможность сохранения школ для национальных меньшинств.

"В Швеции открываются такие классы при наличии даже пяти учащихся, в Австрии — семи. На Украине открываются подобные классы, если набраны 8-10 человек. А мы уже который год сталкиваемся с проблемой открытия десятых лицейских классов, потому что требование для всех одинаково — 25 человек и два класса", — сказала Шустер.

Также она предложила предусмотреть в законодательстве Молдовы ответственность за неисполнение законов.

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