Русские, украинцы и болгары пожаловались на общие проблемы в Молдавии

КИШИНЕВ, 10 ноя – РИА Новости. В рамках парламентских слушаний представители этнокультурных организаций Молдовы подняли вопрос о дальнейшей судьбе школ с русским языком обучения и преподаванием украинского языка, сообщает Sputnik Молдова.
По его словам, сейчас таких школ осталось чуть больше сорока, в них учатся около четырех тысяч детей, что в два с лишним раза меньше, чем двадцать лет назад.
Он напомнил о том, что во многих местных вузах закрылись кафедры, которые готовили педагогов, и где преподавался украинский язык.
"Нельзя считать национальные меньшинства "помехой" на пути прогресса и процветания титульной нации. Не надо обвинять их во всех бедах и несчастьях", — заявил Забунов.
Он отметил, что язык – единственная форма самоидентификации человека. По его мнению, Молдавии следует разработать гибкую систему отношений в обществе, чтобы титульная нация и нацменьшинства "представляли собой два центростремительных потока".
Председатель русской общины Людмила Лащенова подчеркнула, что "правители должны полюбить свой народ, чтобы в обществе была другая обстановка".
Директор еврейской общины Марина Шустер предложила обеспечить возможность сохранения школ для национальных меньшинств.
"В Швеции открываются такие классы при наличии даже пяти учащихся, в Австрии — семи. На Украине открываются подобные классы, если набраны 8-10 человек. А мы уже который год сталкиваемся с проблемой открытия десятых лицейских классов, потому что требование для всех одинаково — 25 человек и два класса", — сказала Шустер.
Также она предложила предусмотреть в законодательстве Молдовы ответственность за неисполнение законов.
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