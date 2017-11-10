ЕСПЧ получил жалобы на Испанию в связи с референдумом в Каталонии

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) поступило четыре жалобы на Испанию в связи с проведением референдума о независимости Каталонии, сообщили РИА Новости в суде.

"Жалобы находятся в предварительной стадии", — уточнили в ЕСПЧ. Речь идет о технической стадии, при которой правовые вопросы пока не рассматриваются, определяется только процедура рассмотрения жалоб.

По итогам проведенного в автономии 1 октября референдума каталонский парламент 27 октября принял резолюцию о независимости. Спустя час сенат Испании утвердил введение прямого управления испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.

Судья Национальной судебной палаты Испании 2 ноября распорядилась поместить до рассмотрения дела по существу под стражу без права выхода под залог восемь бывших членов правительства Каталонии, в том числе экс-заместителя главы женералитета Ориола Жункераса. На следующий день она выдала ордер на арест Пучдемона и других бывших членов каталонского правительства, находящихся в Брюсселе.