В Афганистане вертолеты ВС обстреляли рынок в одной из северных провинций

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Вертолеты вооруженных сил Афганистана в четверг обстреляли базар в деревне на севере провинции Фарах, в результате 25 мирных граждан получили ранения, передает агентство Пажвак со ссылкой на местных жителей.

Как рассказал агентству один из очевидцев, местные жители постарались связаться с властями, когда начался обстрел. Сообщается, что в числе пострадавших четверо детей.

"Когда мы услышали звуки бомбардировки, мои сестры побежали в дом моего дяди, чтобы там укрыться, но когда я побежал за ними, меня по пути подстрелил вертолет", — рассказал восьмилетний Самиулла, который в результате стрельбы был ранен в грудь и плечо.

Представитель губернатора провинции Насир Мехди утверждает, что вертолеты ВС Афганистана стреляли по укрытиям радикального движения "Талибан"*, находящимся в деревне. По его словам, в результате обстрела были уничтожены восемь талибов, в том числе три командира, и только четыре мирных жителя получили ранения.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние "Исламского государства" (террористическая группировка, запрещена в РФ).

*Террористическая организация, запрещенная в России.