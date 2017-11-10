Более 607 тысяч рохинджа бежали из Мьянмы с начала конфликта, заявили в ООН

ЖЕНЕВА, 10 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество беженцев рохинджа в Бангладеш превышает 800 тысяч человек, из них 607 тысяч бежали их Мьянмы с 25 августа, сообщил на пресс-конференции помощник Верховного комиссара ООН по делам беженцев Фолькер Тюрк по итогам визита в Мьянму и Бангладеш.

"По нашей оценке, в Кокс-Базаре в настоящее время находится 607 тысяч беженцев рохинджа. Это в дополнение к тем рохинджа, которые бежали из Мьянмы раньше", — заявил он.

Тюрк отметил, что УВКБ ООН настаивает на том, чтобы Мьянма обеспечила беженцам достойное возвращение на родину, однако не питает иллюзий и понимает, что это не произойдет в самое ближайшее время.

По данным Международной организации по миграции, количество рохинджа, которые бежали из Мьянмы с 25 августа, уже превышает 611 тысяч человек.

В результате нападения исламских боевиков, принадлежащих к народности рохинджа (рохинья) или этническим бенгальцам, как их называют в Мьянме, на пограничные и полицейские посты в северной части штата Ракхайн 25 августа 2017 года и ответных действий вооруженных сил Мьянмы, за период с конца августа до начала ноября были убиты несколько сотен человек. Более 600 тысяч рохинджа покинули свои дома и перешли на территорию соседней Бангладеш в качестве беженцев. Некоторые правозащитники назвали действия правительства Мьянмы "геноцидом рохинджа".