Саудовская Аравия назвала закрытие портов в Йемене временной мерой

КАИР, 10 ноя — РИА Новости. Блокада портов Йемена силами арабской коалиции под руководством Саудовской Аравии является вынужденной мерой, рассчитанной на короткий срок, при этом продовольственные грузы по-прежнему будут поступать в страну, заявил саудовский представитель в ООН Абдалла аль-Муаллими.

"Принятые меры носят временный характер… Они являются реакцией на конкретную ситуацию. Когда ситуация будет исчерпана, эти меры будут сняты", — сказал аль-Муаллими в опубликованном в пятницу интервью саудовской газете "Аш-Шакр аль-Аусат". По его словам, Саудовская Аравия заверяет международное сообщество, что закрытие портов "не касается судов, которые доставляют продовольствие". Саудовский дипломат также сообщил, что Эр-Рияд разъясняет международному сообществу ситуацию с временным закрытием йеменских портов, и что в течение короткого периода "подход к этой ситуации изменится".

Ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что из-за блокады Йемена в стране могли закрыться медицинские учреждения, есть информация о перебоях в работе водонапорных станций. В ООН также опасаются, что закрытие саудовской коалицией портов в Йемене может вновь привести к голоду в стране.

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Командование арабской коалиции объявило в понедельник, что закрывает все наземные, воздушные и морские порты Йемена после пуска ракеты по Эр-Рияду. Коалиция объяснила, что считает действующий порядок пограничного контроля неспособным остановить поставку баллистических ракет хуситам. Ранее сообщалось, что 4 ноября йеменские повстанцы-хуситы запустили ракету дальностью полета 750 километров по цели в Саудовской Аравии. Силы саудовской ПВО сбили ракету, ее обломки упали в районе столичного аэропорта. Жертв и разрушений нет. Перебоев в работе аэропорта не было.

Лидеры йеменских повстанцев "Ансар Алла" взяли на себя ответственность за данную акцию, подчеркнув, что она стала ответом на недавние массированные бомбардировки ведомой Саудовской Аравией арабской коалицией Саны и расположенной на севере Йемена провинции Саада. В свою очередь саудовские власти утверждают, что за запуском ракеты стоит Тегеран, по указке которого "Ансар Алла" якобы и осуществило ракетную атаку. Руководство Ирана такие обвинения категорически опровергает.

Соседний с Саудовской Аравией Йемен с 2014 года погружен во внутренний конфликт. В конфликте с одной стороны участвуют хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. С 2015 года арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией оказывает военную поддержку проправительственным силами. Считается, что хуситам, которые контролируют столицу Йемена и значительную территорию страны, негласную поддержку оказывает Иран.