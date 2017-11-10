Саудовская Аравия назвала закрытие портов в Йемене временной мерой

КАИР, 10 ноя — РИА Новости. Блокада портов Йемена силами арабской коалиции под руководством Саудовской Аравии является вынужденной мерой, рассчитанной на короткий срок, при этом продовольственные грузы по-прежнему будут поступать в страну, заявил саудовский представитель в ООН Абдалла аль-Муаллими.
Ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что из-за блокады Йемена в стране могли закрыться медицинские учреждения, есть информация о перебоях в работе водонапорных станций. В ООН также опасаются, что закрытие саудовской коалицией портов в Йемене может вновь привести к голоду в стране.
Командование арабской коалиции объявило в понедельник, что закрывает все наземные, воздушные и морские порты Йемена после пуска ракеты по Эр-Рияду. Коалиция объяснила, что считает действующий порядок пограничного контроля неспособным остановить поставку баллистических ракет хуситам. Ранее сообщалось, что 4 ноября йеменские повстанцы-хуситы запустили ракету дальностью полета 750 километров по цели в Саудовской Аравии. Силы саудовской ПВО сбили ракету, ее обломки упали в районе столичного аэропорта. Жертв и разрушений нет. Перебоев в работе аэропорта не было.
Соседний с Саудовской Аравией Йемен с 2014 года погружен во внутренний конфликт. В конфликте с одной стороны участвуют хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. С 2015 года арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией оказывает военную поддержку проправительственным силами. Считается, что хуситам, которые контролируют столицу Йемена и значительную территорию страны, негласную поддержку оказывает Иран.