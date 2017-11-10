Силовики более 260 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 10 ноя — РИА Новости. Украинские силовики более 260 раз за неделю нарушили режим прекращения огня в Донбассе, выпустив по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики более 2,1 тысячи мин и снарядов, заявил в пятницу заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее в командовании ДНР сообщили, что за неделю в республике в результате обстрелов погибли два человека, семеро были ранены.

"За прошедшую неделю противник 263 раза нарушил режим прекращения огня и применил по территории республики 2154 артиллерийских, танковых снаряда и мин калибром 120 и 82 миллиметра", — сказал Басурин журналистам.

По его словам, обстрелам подверглись районы 24 населенных пунктов республики.