Депутат Рады рассказал, чем грозит разрыв дипотношений России и Украины

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости. Возможный разрыв дипломатических отношений Украины с РФ чреват эскалацией конфликта на востоке страны и заморозкой всех мирных переговоров по Донбассу, заявил депутат украинского парламента от партии "Оппозиционный блок" Вадим Новинский.

Ранее депутат Рады Иван Винник заявил, что намерен предложить профильному комитету парламента внести в заключительные положения законопроекта о реинтеграции Донбасса, который Рада планирует рассмотреть во втором чтении в середине ноября, формулировку, обязывающую, по его мнению, кабмин разорвать дипотношения с Россией, которая в этом законе названа "агрессором".

По мнению Новинского, разрыв дипломатических отношений с РФ не принесет пользы Украине. "Наоборот, он приведет к эскалации конфликта на востоке и будет означать фактический выход из минских соглашений. Кроме того, будут заморожены все мирные переговоры по Донбассу. Это на руку только "партии войны", которая на войне наживается, мародерствует и таким образом продлевает свое существование у власти", — цитирует Новинского пресс-служба партии в пятницу.

Депутат напомнил, что в России работает большое количество украинцев, которые в случае разрыва дипотношений останутся без какой-либо помощи со стороны Украины.

"В России работает огромное количество украинцев, они там зарабатывают на хлеб, потому что не могут найти работу в Украине. Как можно их оставить без дипломатической, консульской и юридической помощи? Со всеми соседями нужно жить в дружбе и сотрудничестве", — считает он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что принятие решения о разрыве дипотношений — суверенное дело Украины, однако если оно будет принято, это "дополнительно усложнит ситуацию, а главное, нанесет урон интересам людей, как в самой Украине, так и в России".