В ДНР из-за боевых действий за неделю погибли два человека

ДОНЕЦК, 10 ноя — РИА Новости. Два человека погибли, семеро ранены в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за неделю, заявил в пятницу журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
"В результате обстрела со стороны ВСУ погиб один мирный житель и пятеро получили ранения. При защите республики погиб один военнослужащий ДНР, двое получили ранения", — сказал Басурин.
По его словам, в результате обстрелов повреждения получили 16 домов.
Басурин также заявил, что небоевые потери украинских силовиков в Донбассе за месяц составили 85 человек.