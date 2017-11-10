В ДНР из-за боевых действий за неделю погибли два человека

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2017 (107)

Сотрудник ОБСЕ осматривает двор жилого дома, пострадавший в результате обстрела в Донецкой области. Архивное фото

Сотрудник ОБСЕ осматривает двор жилого дома, пострадавший в результате обстрела в Донецкой области. Архивное фото

ДОНЕЦК, 10 ноя — РИА Новости. Два человека погибли, семеро ранены в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за неделю, заявил в пятницу журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"В результате обстрела со стороны ВСУ погиб один мирный житель и пятеро получили ранения. При защите республики погиб один военнослужащий ДНР, двое получили ранения", — сказал Басурин.

По его словам, в результате обстрелов повреждения получили 16 домов.

Басурин также заявил, что небоевые потери украинских силовиков в Донбассе за месяц составили 85 человек.