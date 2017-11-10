В ДНР заявили о переброске силовиками РСЗО "Град" к линии соприкосновения

ДОНЕЦК, 10 ноя — РИА Новости. Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил о переброске артустановок, минометов и реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" украинских силовиков к линии соприкосновения в Донбассе.

"Командование ВСУ продолжает сосредоточение тяжелого вооружения вблизи линии соприкосновения. В частности, артустановка "Акация" калибром 152 миллиметра — 12 единиц, РСЗО "Град" — семь единиц, САУ "Гвоздика" — 14 единиц, минометы — 14 единиц"", — сказал Басурин журналистам.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.