Альтернативы Харири на посту премьера нет, считает ливанский политик

БЕЙРУТ, 10 ноя — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Премьер-министр Ливана Саад Харири должен вернуться в страну из Эр-Рияда, так как альтернативного кандидата на его пост в стране нет, заявил лидер ливанской друзской общины депутат Валид Джумблат.

"Спустя неделю после ареста или добровольного пребывания шейха Саада, пришло время вернуться и договориться ради продолжения развития стабильности. Кстати альтернативы ему нет", — написал Джумблат в своем аккаунте в Twitter

Премьер-министр Ливана Саад Харири, 4 ноября, объявил о своей отставке с поста премьера Ливана, находясь в Эр-Рияде. В транслировавшейся саудовским каналом "Аль-Арабия" речи он обвинил шиитское движение "Хезболлах" и Иран в разжигании розни в Ливане и арабском мире и заявил, что узнал о готовящемся на него покушении.

Президент Ливана Мишель Аун после заявления Харири сообщил, что будет ждать возвращения политика на родину для объяснения отставки. Лидер движения "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил, что причины отставки Харири нужно искать в Саудовской Аравии, а МИД Ирана назвал обвинения со стороны Харири безосновательными. Хасан Насрулла также заявил, что Эр-Рияд вынудил Харири подать в отставку и, возможно, удерживает его в Саудовской Аравии принудительно.