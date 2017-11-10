МИД призвал использовать потенциал ШОС для решения конфликта в Афганистане

САМАРКАНД, 10 ноя — РИА Новости. Потенциал Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) сыграет важную роль в урегулировании ситуации в Афганистане, заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.
"Мы отмечаем растущее понимание важности регионального контекста афганского урегулирования. Необходимо задействовать на этом направлении потенциал зарекомендовавших себя структур, прежде всего ШОС", — сказал Панкин.
По его словам, в МИД РФ положительно оценили результаты состоявшегося 11 октября в Москве заседания контактной группы "ШОС — Афганистан". "Оптимальной площадкой для ведения предметных переговоров нацпримерения в Афганистане, а также прямого диалога между правительством страны и движением Талибан* считаем запущенные в начале этого года московские консультации", — сообщил замглавы МИД РФ.
В Шанхайскую организацию сотрудничества входят Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан, а 9 июня 2017 года полноправными членами ШОС стали Индия и Пакистан.
* Террористическая организация, запрещенная в России