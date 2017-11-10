В ДНР считают предложенное США число миротворцев в Донбассе чрезмерным

ДОНЕЦК, 10 ноя — РИА Новости. Предложенное США количество миротворцев для размещения в Донбассе превышает разумную необходимость, такая численность может помешать наблюдателям ОБСЕ выполнять свои обязанности, заявил РИА Новости полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах в Минске Денис Пушилин.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники в Вашингтоне и ЕС сообщила, что США намерены предложить план по размещению на востоке Украины 20 тысяч международных миротворцев, американские представители намерены обсудить это с российским коллегами в ближайшее время.

"Что касается озвученной в американской прессе предполагаемой численности в 20 тысяч миротворцев, то совершенно очевидно, что это количество превышает разумную необходимость. Численность наблюдателей ОБСЕ на Донбассе – 550 человек. Получается, что на каждого наблюдателя ОБСЕ будет приходиться более 30 охранников в голубых касках. Напрашивается вопрос: зачем такая чрезмерная избыточность? Она может привести к обратному эффекту – помешать наблюдателям исполнять свои функции. Не говоря уже о других последствиях, которые приходят в голову при таких абсурдных предложениях", — сказал Пушилин.

Он напомнил, что формат и численность присутствия охранной миссии для ОБСЕ – это предмет отдельного обсуждения в рамках минского диалога.