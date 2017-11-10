ВВС США не хватает около двух тысяч пилотов, заявили СМИ

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Военно-воздушным силам США недостает около двух тысяч пилотов, сообщает издание Air Force Magazine со ссылкой на министра ВВС США Хизер Уилсон.

По словам Уилсон, ВВС не хватает 1926 пилотов — около 10% от необходимых 20 тысяч. Годом ранее нехватка составляла полторы тысячи пилотов, пишет издание.

"Наш размер слишком мал для всех миссий. Мы выматываем наших людей", — приводит издание слова Уилсон с пресс-конференции, где она ответила на вопрос о причинах нехватки.

Начальник штаба ВВС генерал Дэвид Голдфейн заявил, что первоначальные меры по устранению дефицита пилотов были скорее "оборонительными, чем наступательными" и были направлены на сохранение численности, а не на привлечение новых кадров, отмечает издание.

Голдфейн добавил, что число пилотов, которых ВВС США могут подготовить за год, увеличивается до 1,4 тысячи. Тем не менее, он отметил, что "вы не можете обучить летчика всего за год", говорится в материале.