Китай предоставит гуманитарную помощь пострадавшему от тайфуна Вьетнаму

ПЕКИН, 10 ноя – РИА Новости. Китай готов в ближайшее время предоставить гуманитарную помощь пострадавшему от мощного тайфуна Вьетнаму, заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

В выходные на центральную часть Вьетнама обрушился тайфун "Дамри". Он стал наиболее тяжелым по нанесенному ущербу стихийным бедствием в стране за два последних десятилетия. Из-за тайфуна ухудшилась транспортная ситуация в Центральном Вьетнаме. Под водой оказались 30-километровый участок железной дороги, связывающий север и юг страны, а также многие отрезки трансвьетнамской автомагистрали, из-за стихии многие районы страны остались без электроснабжения.

"Мы активировали наш механизм оказания экстренной гуманитарной поддержки, и в самое ближайшее время мы предоставим Вьетнаму необходимую помощь", — заявила дипломат.

Она также добавила, что председатель КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования президенту Вьетнама Чан Дай Куангу.