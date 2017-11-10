В КПРФ предложили разорвать дипотношения с США

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Депутат от КПРФ Харитонов предложил разорвать дипломатические отношения с США и закрыть небо для полетов самолетов.

"Американцы накалили ситуацию между странами до предела по всем направлениям. И мне кажется, предельно объективным было бы, если бы Государственная Дума заявила или предложение бы сделала руководству страны разорвать дипломатические отношения, закрыть небо для полета того, что летает и улетает в США", — сказал Харитонов в ходе пленарного заседания в пятницу.

Парламентарий также предложил заняться "своей мобилизационной экономикой" и для этого сделать ревизию всех финансов, которые есть у страны.