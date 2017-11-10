США больше не потерпят "хронические нарушения в торговле", заявил Трамп

ДАНАНГ (Вьетнам), 10 ноя — РИА Новости. Соединенные Штаты больше на позволят другим странам получать от них торгово-экономическую выгоду, Вашингтон будет работать только на равноправной основе, заявил президент США Дональд Трамп, выступая на саммите АТЭС во Вьетнаме.

Он подчеркнул, что США больше "не потерпят хронические нарушения в торговле" и будут настаивать на честной и равноправной торговой политике".

"С этого момента мы будем работать на равноправной основе. Мы больше не позволим получать выгоду от Соединенных Штатов. Я всегда буду ставить США на первое место, и я ожидаю того же — отдавать приоритет интересам своей страны — от всех вас в этой комнате", — сказал американский президент.

Он отметил, что Вашингтон готов "работать с каждым из лидеров для достижения взаимовыгодного решения".