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В китайской провинции Хэнань закрыли все фабрики фейерверков

09:4610.11.2017
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© РИА Новости / Мария Чаплыгина Производство салютов и фейерверков в Китае. Архивное фотоПроизводство салютов и фейерверков в Китае. Архивное фото
© РИА Новости / Мария Чаплыгина

ПЕКИН, 10 ноя – РИА Новости. Власти центральной китайской провинции Хэнань закрыли все фабрики по производству фейерверков в рамках борьбы с загрязнением воздуха и из-за большого числа инцидентов на производстве, сообщает в пятницу агентство Синьхуа.

Китайский пожарный. Архивное фото
© AFP 2017
На заводе фейерверков в Китае прогремел взрыв
Власти аннулировали все выданные фабрикам лицензии на производство фейерверков, а также распорядились сложить на склады всю готовую продукцию. Решения о том, что с ней делать дальше, пока не принято. Производители, возможно, получат компенсации перед тем, как продукция будет уничтожена. Также есть вероятность, что последние партии фейерверков можно будет распродать через специальные авторизованные организации.

Сообщается, что все используемое на фабриках по производству пиротехники оборудование было маркировано и зарегистрировано так, чтобы избежать его продажи на черном рынке.

Власти провинции приняли решение о закрытии фабрик не только в связи с борьбой за экологию, но также и из-за опасности для рабочих. Инциденты на предприятиях по выпуску пиротехники с 2000 года возглавляют список наиболее частых аварий на производстве в провинции.

Пекин. Архивное фото
© РИА Новости
В Китае при утилизации фейерверков погибли восемь человек
Власти провинции в 2012 году запретили создание новых предприятий по производству фейерверков и призвали уже существующие закрыть бизнес.

Фейерверки являются важной частью китайской культуры, это один из главных атрибутов "Чуньцзе" — Праздника весны, Нового года по лунному календарю, именно в период его отмечания в крупных городах загрязнение воздуха повышается до критических отметок. В связи с этим власти страны в последние годы резко ограничивают продажу и использование пиротехники.

При этом производство фейерверков также связано с крупными рисками для персонала фабрик, особенно мелких, где не соблюдаются никакие из предписанных норм безопасности на производстве.

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