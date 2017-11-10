В китайской провинции Хэнань закрыли все фабрики фейерверков

ПЕКИН, 10 ноя – РИА Новости. Власти центральной китайской провинции Хэнань закрыли все фабрики по производству фейерверков в рамках борьбы с загрязнением воздуха и из-за большого числа инцидентов на производстве, сообщает в пятницу агентство Синьхуа.
Сообщается, что все используемое на фабриках по производству пиротехники оборудование было маркировано и зарегистрировано так, чтобы избежать его продажи на черном рынке.
Власти провинции приняли решение о закрытии фабрик не только в связи с борьбой за экологию, но также и из-за опасности для рабочих. Инциденты на предприятиях по выпуску пиротехники с 2000 года возглавляют список наиболее частых аварий на производстве в провинции.
Фейерверки являются важной частью китайской культуры, это один из главных атрибутов "Чуньцзе" — Праздника весны, Нового года по лунному календарю, именно в период его отмечания в крупных городах загрязнение воздуха повышается до критических отметок. В связи с этим власти страны в последние годы резко ограничивают продажу и использование пиротехники.
При этом производство фейерверков также связано с крупными рисками для персонала фабрик, особенно мелких, где не соблюдаются никакие из предписанных норм безопасности на производстве.