Правительство Японии провело спецзаседание из-за серии зверских убийств

ТОКИО, 10 ноя — РИА Новости, Ксения Нака. Правительство Японии открыло специальное заседание в связи с серией зверских убийств в городе Дзама недалеко от Токио, сообщил журналистам генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.
Он отметил, что уже через месяц должен быть выработан план мер, которые призваны не допустить повторения подобных преступлений в будущем.
"(Преступник) находил записи своих жертв в Twitter… о том, что они хотят покончить жизнь самоубийством, использовал их крик души для того, чтобы ловко заманить их и убить. Это крайне подлое преступление. Все члены правительства должны приложить все силы для того, чтобы принять меры для предупреждения подобных преступлений", — подчеркнул Суга.
Но тогда никто не мог предположить, что во время обыска в квартире у подозреваемого 27-летнего Такахиро Сираиси будут обнаружены головы и другие фрагменты тел еще восьми человек. Вскоре он признался в совершении убийств, добавив, что "убивал так много, что уже не помнит, кто из них кто". Полиции понадобилось провести анализ ДНК, чтобы выяснить имена всех жертв. Они стали известны в пятницу.
Из девяти убитых восемь – девушки из разных префектур Японии от 15 до 26 лет. Как удалось выяснить следствию, не все они собирались совершить самоубийство. Широкий общественный резонанс вызвало и то, что в Японии, которую принято считать безопасной страной, могли незаметно исчезнуть и стать жертвами убийцы девять человек за два месяца, а также то, что все убийства и последующие расчленения трупов происходили в обычной городской квартире и не привлекли внимания соседей.