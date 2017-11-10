В архивах ЦРУ нашли параллель между смертью Кеннеди и покушением на Кастро

Джон Кеннеди с супругой в аэропорту Далласа, незадолго до убийства. Архивное фото

Джон Кеннеди с супругой в аэропорту Далласа, незадолго до убийства. Архивное фото

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Сотрудники ЦРУ передали завербованному агенту отравленную ручку для покушения на кубинского лидера Фиделя Кастро в тот самый момент, когда в США был убит 35-й президент Джон Кеннеди, свидетельствуют рассекреченные документы на сайте Национальных архивов США.

"Доклад о попытках организации убийства Фиделя Кастро" датирован 1967 годом и состоит из более чем 130 страниц.

Согласно хронологической сводке, встреча сотрудника ЦРУ с кубинским агентом состоялась в Париже 22 ноября 1963 года. "Свидетельства показывают, что встреча проходила в те самые минуты, когда застрелили президента Кеннеди", — отмечают авторы документа.

Помимо ручки, оснащенной шприцом с ядом, в докладе упоминаются отравленные таблетки и сигары, а также заминированные морские ракушки.

Джона Фицджеральда Кеннеди убили в Далласе (штат Техас) 22 ноября 1963 года. По официальной версии, преступником-одиночкой был бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд. Двумя днями позже Освальд был застрелен в полицейском участке Далласа Джеком Руби в тот момент, когда его вывели для отправки в федеральную тюрьму.