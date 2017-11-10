МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Сотрудники ЦРУ передали завербованному агенту отравленную ручку для покушения на кубинского лидера Фиделя Кастро в тот самый момент, когда в США был убит 35-й президент Джон Кеннеди, свидетельствуют рассекреченные документы на сайте Национальных архивов США.
Согласно хронологической сводке, встреча сотрудника ЦРУ с кубинским агентом состоялась в Париже 22 ноября 1963 года. "Свидетельства показывают, что встреча проходила в те самые минуты, когда застрелили президента Кеннеди", — отмечают авторы документа.
Джона Фицджеральда Кеннеди убили в Далласе (штат Техас) 22 ноября 1963 года. По официальной версии, преступником-одиночкой был бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд. Двумя днями позже Освальд был застрелен в полицейском участке Далласа Джеком Руби в тот момент, когда его вывели для отправки в федеральную тюрьму.