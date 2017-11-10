МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Атомная программа Ирана является объектом самого пристального в мировой практике режима верификации, заявил генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано.

Амано в четверг побывал в Нью-Йорке, где обсуждал проблемы имплементации соглашения по иранскому атому с постоянным представителем США при ООН Никки Хейли.

"К настоящему времени инспекторы МАГАТЭ в Иране имеют доступ ко всем пунктам, которые им необходимо посетить для проверки", — отмечается в заявлении организации.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" заключенного 14 июля 2015 года международного соглашения с Ираном. Он отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает СВПД, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Тегераном данных договоренностей. При этом Трамп отметил, что если американские усилия по "улучшению" соглашения провалятся, то США выйдут из него.