ВСУ обстреляли территорию ЛНР 11 раз за сутки, заявили в республике

ЛУГАНСК, 10 ноя — РИА Новости. Украинские силовики 11 раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За сутки украинские силовики 11 раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометы, ЗУ 23-2, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — заявили в оборонном ведомстве республики.

По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районах населенных пунктов Сокольники, Фрунзе, Логвиново, Желобок, Калиново, Красный Лиман, Лозовое, Калиновка, Раёвка.

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — добавили в пресс-службе.

Украинские силовики, в свою очередь, заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 19 раз открывали огонь по их позициям, двое военных получили ранения.

Как информирует пресс-центр военной операции силовиков в Facebook, за прошедшие сутки ополченцы Донбасса "19 раз нарушили перемирие". "В результате боевых действий двое военных получили ранения", — говорится в сообщении.

По данным украинских военных, на луганском направлении огонь велся из 82-миллиметровых минометов и пехотного вооружения вблизи Луганского, Крымского, Трехизбенки, Золотого, Валуйского и Старого Айдара. На донецком направлении, как заявляют силовики, огонь велся из гранатометов по позициям в районе Авдеевки. В пресс-центре также утверждают, что на приморском направлении огонь велся из стрелкового оружия в районе Славного.