Один человек остается в больнице после обрушения дома в Ижевске

ИЖЕВСК, 10 ноя — РИА Новости. В больнице после обрушения жилого дома в Ижевске остается один человек в состоянии легкой тяжести, сообщила заместитель министра здравоохранения Удмуртии Татьяна Демина.

"Из доставленных в медорганизации было еще трое, это были подростки, двое из них сразу почти после обработки отпущены, одна девочка остается в медорганизации, но степень повреждений легкая. Других доставок в медорганизации не было", — заявила журналистам Демина.

"Легкая степень тяжести", — уточнила она состояние пострадавшей.

По ее словам, на месте обрушившегося дома продолжают работать бригады медработников и психотерапевты. "Здесь на месте работают бригады скорой помощи, в том числе реанимобили, и, конечно, бригады психологов и психотерапевтов. В пунктах временного размещения тоже работают бригады медицинских работников, всегда стоит реанимобиль "скорая помощь" и, конечно, медицинские работники, которые круглосуточно могут оказать медицинскую помощь", — сказала Демина журналистам.

"С точки зрения здравоохранения ситуация под контролем, мы справляемся", — добавила она.