У Путина и Трампа нет окончательной договоренности о встрече во Вьетнаме

ВАШИНГТОН, 10 ноя — РИА Новости. Нет окончательной договорённости о встрече президента РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа 10 ноября во Вьетнаме, сообщил журналистам заместитель помощника президента США по национальной безопасности Майкл Энтон.

"Ничего не назначено", — ответил он на вопрос журналистов, состоится ли в пятницу встреча двух лидеров.

Ранее Кремль и Вашингтон не исключали возможность такой встречи на полях АТЭС во вьетнамском Дананге 10 ноября. Предположительными темами для обсуждения назывались Северная Корея, Украина, Сирия и борьба с терроризмом.