Глава МИД Польши заявил, что Украину ждут "реальные проблемы"

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Украину ждут реальные проблемы в отношениях с европейскими партнерами, заявил глава польского МИД Витольд Ващиковский, говоря об исторических разногласиях между двумя странами. Об этом сообщает parlamentarny.pl.

По словам Ващиковского, Польша никогда не согласится поставить знак равенства между Украинской повстанческой армией* и Армией Крайовой (АК).

"Во время войны происходят разные вещи. Но со стороны АК не было политики уничтожения населения на территориях, ведущих войну с оккупантом. Со стороны УПА* такая политика была, и это задокументировано", — заявил он.

Кроме того, политик предупредил, что исторические проблемы сложны, но решаемы, однако Украине сейчас необходим "адвокат" в Европе.

"Мы еще терпеливы, но другие европейские страны, такие как Венгрия и Румыния, уже начинают открыто действовать против украинских интересов. Например, в декабре не состоится встреча комиссии НАТО-Украина на уровне министров иностранных дел из-за вето Венгрии, вместо этого будет аналогичная встреча с Грузией", — заявил он.

"Мы пытаемся объяснить украинцам, что у них могут быть реальные проблемы, не обязательно со стороны Польши. Но Польша может помочь в решении. Посмотрим, как они на это отреагируют", — заключил Ващиковский.

Ранее стало известно, что Варшава приняла решение запретить въезд в Польшу главы Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича.

На этой недели власти Польши отказались пускать в страну граждан Украины, "которые демонстративно надевают мундиры "СС Галичина" (формирования из украинцев, воевавшего на стороне нацистской Германии). В Киеве на это заявили, что на Украине нет антипольских настроений, напомнив о сотня тысяч граждан, которые работают в Польше.

На Украине нередки случаи, когда местные националисты оскверняют польские памятники. Так, во Львовской области вандалы взорвали памятник полякам, убитым эсэсовцами из дивизии "Галичина" в 1944 году, а в Киевской — разрисовали символикой "Галичины" мемориал на польском кладбище.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.