США опровергли сообщения о согласии поставлять летальное оружие Украине

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Белый дом опроверг сообщения СМИ о том, что дал принципиальное согласие на поставки Украине летального оружия.

"Это неправда", — заявил РИА Новости представитель Белого дома Майкл Энтон.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации сообщила о том, что Вашингтон готов предоставить Киеву противотанковые ракетные комплексы Javelin. Как утверждало издание, решение о поставках одобрено в принципе, однако сроки его реализации пока не определены.

Американский конгресс ранее согласовал проект оборонного бюджета на 2018 финансовый год, предусматривающий выделение Киеву 350 миллионов долларов военной помощи в рамках инициативы, которая разрешает поставки Украине "летальных оборонительных вооружений".

В конце сентября президент Украины Петр Порошенко заявил, что Вашингтон не даст Киеву летальное оружие, в том числе комплексы Javelin. Ранее он говорил о том, что американские сенаторы одобрили выделение Киеву 500 миллионов долларов на нужды обороны, однако в Вашингтоне это заявление не подтвердили.