Мексика создает спецфонд для восстановления после недавних землетрясений

МЕХИКО, 10 ноя – РИА Новости. Комиссия по бюджету мексиканской палаты депутатов в четверг одобрила создание специального фонда в 2,5 миллиарда песо (около 130 миллиона долларов), предназначенных для восстановления после недавних землетрясений.
"Мы создаем новый фонд в 2,5 миллиарда песо, которые послужат укреплению штатов, они смогут использовать эти деньги в том, что касается восстановления", – заявил глава бюджетной комиссии Хорхе Эстефан Чидиак.
Эти средства выделяются дополнительно к средствам фонда чрезвычайных ситуаций, который сейчас составляет 18 миллиардов песо (почти 1 миллиард долларов). Одобренное предварительно предложение о создании фонда теперь будет направлено на пленарное заседание нижней палаты парламента.