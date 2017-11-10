Мексика создает спецфонд для восстановления после недавних землетрясений

МЕХИКО, 10 ноя – РИА Новости. Комиссия по бюджету мексиканской палаты депутатов в четверг одобрила создание специального фонда в 2,5 миллиарда песо (около 130 миллиона долларов), предназначенных для восстановления после недавних землетрясений.

В сентябре в Мексике произошло два мощных землетрясения. По официальным данным властей, землетрясение 19 сентября унесло жизни 369 человек по всей стране (из них 228 погибли в столице), еще более 100 человек стали жертвами землетрясения 7 сентября. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето оценил сумму, необходимую для восстановления разрушений от двух сентябрьских землетрясений, в 48 миллиардов песо (более 2,5 миллиарда долларов).

"Мы создаем новый фонд в 2,5 миллиарда песо, которые послужат укреплению штатов, они смогут использовать эти деньги в том, что касается восстановления", – заявил глава бюджетной комиссии Хорхе Эстефан Чидиак.

Эти средства выделяются дополнительно к средствам фонда чрезвычайных ситуаций, который сейчас составляет 18 миллиардов песо (почти 1 миллиард долларов). Одобренное предварительно предложение о создании фонда теперь будет направлено на пленарное заседание нижней палаты парламента.