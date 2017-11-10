Kaspersky Lab подтвердила подделку сертификатов, упомянутых WikiLeaks

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. "Лаборатория Касперского" подтвердила, что упомянутые WikiLeaks сертификаты от ее имени оказались поддельными. Об этом сообщил в ночь на пятницу глава компании Евгений Касперский.

Ранее WikiLeaks запустил новый проект Vault 8. Публикации содержат исходный код программ ЦРУ и анализ их работы. Wikileaks утверждает, что используемый ЦРУ инструмент Hive позволяет относить работу вредоносных программ к доменам, которые не выглядят подозрительно. При этом созданные ЦРУ сертификаты аутентификации имитируют те, что используются реальными компаниями. Wikileaks сообщает о трех случаях, когда Hive имитировал сертификаты "Лаборатории Касперского".

"Мы изучили данные Vault 8 и подтверждаем, что выданные от нашего имени сертификаты поддельные. Наши клиенты, приватные ключи и сервисы не затронуты", — говорится в сообщении.