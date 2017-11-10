Роспотребнадзор предупредил о вспышке желтой лихорадки в Бразилии

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Роспотребнадзор предупреждает о вспышке желтой лихорадки в Бразилии, где в штате Сан-Паулу в октябре официально зарегистрировано 50 новых случаев заболевания, 22 из которых подтверждены лабораторно.

"Департамент здравоохранения штата Сан-Паулу… официально заявил о регистрации в октябре 2017 года 50 новых случаев желтой лихорадки среди населения, 22 из которых подтверждены лабораторно. Муниципальные власти штата… инициировали кампанию вакцинации населения, для чего открыты дополнительные пункты вакцинации и выделено более 1 миллиона доз вакцины", — говорится в сообщении российского ведомства.

Отмечается, что в штате закрыты все учебные заведения и ограничен доступ в парковые зоны. Кроме Бразилии подозрительные на желтую лихорадку случаи заболевания с начала года отмечены в Колумбии, Суринаме, Боливии, Эквадоре, Перу и Французской Гвиане. Вирусное заболевание передается человеку через укусы комаров, обитающих в некоторых странах Центральной и Южной Америки.

Роспотребнадзор советует во время путешествий надевать закрытую одежду, обработанную специальными препаратами, отпугивающими насекомых. При этом для въезда в опасные страны предусмотрена вакцинация. Ведомство предупреждает, что при отсутствии свидетельств о вакцинации против желтой лихорадки лица, въезжающие на территории стран, где присутствуют переносчики заболевания, могут быть подвергнуты карантину на период инкубационного периода в шесть дней.

Ежегодно в мире регистрируется около 200 тысяч случаев желтой лихорадки, из них 30 тысяч заканчиваются летальным исходом.