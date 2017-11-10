Guardian: Лондон включит в закон о Brexit точное время выхода из Евросоюза

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Британское правительство внесет в законодательство по Brexit поправку с указанием точного времени, когда Великобритания покинет Евросоюз, пишет газета Guardian.

Ранее было известно, что Великобритания должна будет покинуть ЕС 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit, за который британцы проголосовали на референдуме в июне 2016 года. Теперь в Лондоне хотят, чтобы эта дата с указанием времени (23.00 GMT, или 00.00 по времени Брюсселя) была оформлена законодательно.

"Мы прислушались к представителям общества и парламента и сделали это изменение, чтобы исключить любое недоразумение по поводу того, что такое "день выхода" и что он значит", — заявил глава министерства по Brexit Дэвид Дэвис.

Он отметил, что поправка сделала "кристально ясным" намерение Британии покинуть ЕС в строго зафиксированное время.