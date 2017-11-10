МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Белый дом дал принципиальное согласие на поставки Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации.

Ранее сообщалось, что в конгрессе США согласовали проект оборонного бюджета страны на 2018 финансовый год, который предусматривает выделение 350 миллионов долларов военной помощи Украине. Как следует из документов комитета по вооруженным силам сената США, средства могут быть предоставлены в рамках так называемой "Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности", разрешающей поставки "летальных оборонительных вооружений".

Как пишет WSJ, решение о поставках Javelin на Украину одобрено в принципе, но сроки его реализации пока не определены.

Президент Украины Петр Порошенко в конце сентября заявил, что Вашингтон не даст Киеву летальное оружие, речь идет только об оборонительных средствах. По его словам, "мы не говорим о комплексах Javelin, мы говорим о средствах радиоэлектронной борьбы, чтобы сделать эффективными действия моих вооруженных сил". Украина сама производит эффективные противотанковые ракеты, добавил Порошенко.

Ранее украинский президент говорил, что американский сенат одобрил выделение Киеву 500 миллионов долларов на поддержку в сфере безопасности и обороны, и что законопроект якобы предусматривает поставки Киеву "летальных вооружений оборонного характера". Подтверждения этого заявления из официальных источников в США не было.