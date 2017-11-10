Грушко рассказал об отказе ВВС Афганистана от поставок вертолетов из России

БРЮССЕЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Перевод ВВС Афганистана с российских вертолетов на натовские вызывает вопросы и не стыкуется с задачами стабилизации страны, заявил постпред РФ при НАТО Александр Грушко.
В четверг и.о. министра обороны Афганистана Тарик Шах Бахрами сообщил журналистам, что Афганистан больше не нуждается в российских вертолетах, потому что получает вертолеты от стран-членов НАТО, машины российского производства в переходный период обслуживаются через другие страны.
"Не секрет, что Пентагон закупал наши вертолеты для передачи афганским военным. Поэтому у профессионалов, конечно, анонсированные планы перехода на другие системы вооружений не могут не вызывать вопросов как с точки зрения влияния, которое это будет иметь на эффективность вооруженных сил, так и самих трудностей такого перехода", — заявил Грушко российским журналистам.
По его словам, "переподготовка даже обученных пилотов требует не только больших усилий, но и значительного времени".
"Без состоятельных ВВС невозможно будет обеспечить контроль над территорией страны", — отметил посол. Грушко отметил, что генералы США "приветствовали запуск проекта по подготовке афганских техников на российской базе и создание системы обеспечения их сертифицированными запчастями и призывали к другим шагам".