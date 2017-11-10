БРЮССЕЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. России будет трудно вернуться к остановленным по инициативе НАТО совместным проектам по Афганистану, поскольку место партнеров по Совету Россия – НАТО (СРН) заняли другие страны, заявил постпред РФ при НАТО Александр Грушко.

В четверг командующий миссией НАТО в Афганистане генерал Джон Николсон выразил надежду, что Россия и альянс смогут сотрудничать по разрешению ситуации в Афганистане, поскольку стороны преследуют общие интересы. Он не уточнил, как это возможно, с учетом решения НАТО приостановить практическое сотрудничество с РФ.

"Мы открыты к взаимодействию, но мы и без НАТО продолжаем некоторые программы. Даже если альянс захочет вернуться к замороженным проектам, это будет сделать достаточно сложно, поскольку место партнеров по СРН заняли другие страны, которые лучше понимают реальные потребности ситуации и лучше осознают свои собственные интересы", — заявил Грушко российским журналистам.