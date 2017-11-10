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В мире

Грушко заявил, что НАТО ставит своей главной задачей противостояние России

01:4610.11.2017
(обновлено: 02:10 10.11.2017)
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© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПостоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко. Архивное фотоПостоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко. Архивное фото
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert

БРЮССЕЛЬ, 10 ноя – РИА Новости, Владимир Добровольский. Противостояние с Россией лежит в центре усилий НАТО по адаптации командной структуры альянса, хотя она и аргументируется необходимостью противостояния угрозам со всех направлений, заявил постпред РФ при НАТО Александр Грушко.

Генерал Джон Николсон на пресс-конференции в Брюсселе, Бельгия. 9 ноября 2017
© AFP 2017 / John Thys
В НАТО надеются на сотрудничество с Россией по Афганистану

"Хотя меры по адаптации натовского военного потенциала аргументируются необходимостью парирования угроз со всех азимутов, нельзя не отметить, что, конечно, в центре этих усилий лежит задача противостояния с Россией", — сказал Грушко российским журналистам.

По его словам, последствия этих шагов будут зависеть от того, как решения будут окончательно оформлены на заседании министров обороны в феврале 2018 года.

"Но сегодня очевидно, что, разрабатывая такие решения, рассматривая варианты дальнейшего усиления военного присутствия альянса, в том числе на восточном фланге, видимо, натовцы черпали вдохновение в схемах холодной войны", — отметил постпред РФ.

Министр обороны Польши Антони Мачеревич. Архивное фото
© AP Photo / Alik Keplicz
Польша готова принять новый центр командования НАТО на своей территории
Грушко считает, что "Североатлантическое командование (это условное название), которое будет создано, является слепком того командования, которое существовало до 2002 года". Посол напомнил, что ликвидированное командование "отвечало за переброски американских сил с территории США в Европу, за обеспечение защиты и обороны соответствующих морских коммуникаций, занималось организацией противолодочной борьбы и в целом всем комплексом вопросов, который был связан с обеспечением скорости и безопасности такого рода усилений".

В среду министры обороны стран-членов НАТО согласовали план адаптации командной структуры НАТО, который предполагает создание двух новых командований: командования по Атлантике для защиты транспортных путей между Северной Америкой и Европой и командования по логистике для обеспечения транспортировки войск и оборудования внутри Европы.

На встрече также было решено создать центр по проведению киберопераций и интегрировать национальные кибервозможности в миссии и операции альянса при сохранении полного контроля над ними со стороны стран-членов. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что адаптация командной структуры проводится, в том числе, из-за ситуации вокруг Украины.

НАТО: история расширения
© РИА Новости, Инфографика
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История расширения НАТО
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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 4 комментария
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Солж Ницин
НАТО надеется на сотрудничество..
Вам не смешно на это глубокомысленное словоизречение?77
02:08
10.11.2017
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Солж Ницин
Надеюсь Грушко не будет очередным, уж не помню кто там при Ельцине был на его должности, ежели она вообще была до Ельцина...
Хватит позора
02:00
10.11.2017
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Ivan Semaxov
А кто такое утверждал: "В течение более двух десятилетий НАТО стремилась к созданию партнерства с Россией, развивая диалог и практическое сотрудничество в областях, представляющих общий интерес.....
НАТО и Россия имеют глубокие и устойчивые разногласия; однако Североатлантический союз не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России.". Кто подписывал договора? Создал в 2002 году Совет Россия–НАТО ?
А теперь птички зачирикали другую песенку?
01:55
10.11.2017
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Солж Ницин
Ivan Semaxov,
Спасибо Ельцину с Горбачёвым..
А ви таки за Собчак, за Собчак..
02:03
10.11.2017
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