Грушко заявил, что НАТО ставит своей главной задачей противостояние России

БРЮССЕЛЬ, 10 ноя – РИА Новости, Владимир Добровольский. Противостояние с Россией лежит в центре усилий НАТО по адаптации командной структуры альянса, хотя она и аргументируется необходимостью противостояния угрозам со всех направлений, заявил постпред РФ при НАТО Александр Грушко.

"Хотя меры по адаптации натовского военного потенциала аргументируются необходимостью парирования угроз со всех азимутов, нельзя не отметить, что, конечно, в центре этих усилий лежит задача противостояния с Россией", — сказал Грушко российским журналистам.

По его словам, последствия этих шагов будут зависеть от того, как решения будут окончательно оформлены на заседании министров обороны в феврале 2018 года.

"Но сегодня очевидно, что, разрабатывая такие решения, рассматривая варианты дальнейшего усиления военного присутствия альянса, в том числе на восточном фланге, видимо, натовцы черпали вдохновение в схемах холодной войны", — отметил постпред РФ.

Грушко считает, что "Североатлантическое командование (это условное название), которое будет создано, является слепком того командования, которое существовало до 2002 года". Посол напомнил, что ликвидированное командование "отвечало за переброски американских сил с территории США в Европу, за обеспечение защиты и обороны соответствующих морских коммуникаций, занималось организацией противолодочной борьбы и в целом всем комплексом вопросов, который был связан с обеспечением скорости и безопасности такого рода усилений".

В среду министры обороны стран-членов НАТО согласовали план адаптации командной структуры НАТО, который предполагает создание двух новых командований: командования по Атлантике для защиты транспортных путей между Северной Америкой и Европой и командования по логистике для обеспечения транспортировки войск и оборудования внутри Европы.

На встрече также было решено создать центр по проведению киберопераций и интегрировать национальные кибервозможности в миссии и операции альянса при сохранении полного контроля над ними со стороны стран-членов. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что адаптация командной структуры проводится, в том числе, из-за ситуации вокруг Украины.