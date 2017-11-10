Венесуэла обвинила США в постоянной агрессии после новых санкций

МЕХИКО, 10 ноя – РИА Новости. МИД Венесуэлы осудил в четверг новые санкции, введенные США против ряда официальных лиц страны.

"Эти действия составляют часть систематической кампании по агрессии правительства США против Венесуэлы. Они снова хотят создать дестабилизацию и насилие в нашей стране", — написал в Twitter глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса.

США расширили в четверг список санкций по Венесуэле, включив в него девять физических лиц, в том числе высокопоставленных чиновников. В частности, в списке оказались министры образования и культуры, министр при президенте Хорхе Маркес, а также посол Венесуэлы в Италии. Все они включены в список санкций за "подрыв выборного процесса, цензуру в СМИ и коррупцию", говорится в заявлении министерства финансов США.

"Североамериканский режим вновь нарушает международное право и не признает принцип невмешательства во внутренние дела. Эти незаконные действия раскрывают империалистические стремления Дональда Трампа", — написал Арреаса.