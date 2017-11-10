МИД Венесуэлы назвал новые санкции США нарушением международного права

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. МИД Венесуэлы назвал расширение санкций против Каракаса со стороны США нарушением международного права в рамках "систематической кампании агрессии".

Ранее министерство финансов США сообщило о расширении санкций по Венесуэле, куда были включены еще девять физических лиц, в том числе высокопоставленные чиновники.

"Эти действия являются частью систематической кампании агрессии правительства США против Венесуэлы. В очередной раз американский режим нарушает международное право, откровенно игнорируя принцип невмешательства во внутренние дела", — написал в своем микроблоге в Twitter глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса.

По словам главы внешнеполитического ведомства, санкции отражают "презрение" президента США Дональда Трампа к народу Венесуэлы и нацелены на дестабилизацию обстановки.

"Народ Венесуэлы 10 декабря даст (США) новый урок мира и демократии", — заявил в этой связи Арреаса.

Десятого декабря в Венесуэле должны состояться муниципальные выборы. Три ведущие оппозиционные политические партии Венесуэлы уже заявили, что отказываются от участия в них.